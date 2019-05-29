自美國商務部將中國大陸電信巨擘華為列入出口管制黑名單後，全球如Google等科技大廠中止與華為合作，使華為恐面臨在美斷供險境。此外，現傳全球電機與電子領域權威學術組織也宣佈，禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人，華為相關的投稿都可能都會受到關聯影響。

「電機電子工程師學會」向旗下期刊主編發布郵件通知，「根據IEEE FAQ第12項，我們不能請華為員工作為期刊的同業評審過程中審稿人或編輯。如果我們繼續這樣做，可能會產生嚴重的法律影響」。（圖取自花粉俱樂部）

根據華為手機論壇「花粉俱樂部」以及其他華為用戶論壇多篇貼文指出，在電機相關領域的定義標準有極大影響力、世界上最大的專業技術組織之一的「電機電子工程師學會」（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）向旗下期刊主編發布郵件通知，「根據IEEE FAQ第12項，我們不能請華為員工作為期刊的同業評審過程中審稿人或編輯。如果我們繼續這樣做，可能會產生嚴重的法律影響」。

根據論壇上所貼的IEEE郵件指出，華為員工仍可留在編輯委員會，但不能處理任何文稿，直到該公司從商務部黑名單中刪除；「我們別無選擇，只能遵守這些新規定」。

華為早已與IEEE有不少合作紀錄，如去年8月華為與電機電子工程師學會共同慶祝智慧電網應用的中頻電力線通訊（PLC）技術的標準正式發布。（圖取自微博）

事實上，華為早已與IEEE有不少合作紀錄，如去年8月華為與電機電子工程師學會P1901.1標準工作組成員，共同慶祝智慧電網應用的中頻電力線通訊（PLC）技術的標準IEEE1901.1-2018正式發布。

至於會對相關領域的學術圈會有何影響，多名大陸籍專家表示，這是一個能改變當前全球學術領域格局的消息。清華大學電腦科學與技術系助理研究員劉知遠在微博上表示，如果一直這樣對抗下去，以後全球會出現不同版本的國際學術組織，學術期刊，學術會議，技術標準等等。

杜克大學電子與電腦工程系教授陳怡然也在微博上表示，若屬實的話，「華為員工不僅不能做期刊編輯，估計以後也不讓投稿、文章也不能審、會議不給贊助，也不能擔任各種協會職務了；看來是歐亞兩洲自己起一個IEEE來玩，不過在此之前，還是要積極投票支持華人學者參選各種學術團體領導職務」。

(中時電子報)