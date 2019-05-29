自美國商務部將中國大陸電信巨擘華為列入出口管制黑名單後，全球如Google等科技大廠中止與華為合作，使華為恐面臨在美斷供險境。此外，現傳全球電機與電子領域權威學術組織也宣佈，禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人，華為相關的投稿都可能都會受到關聯影響。
根據華為手機論壇「花粉俱樂部」以及其他華為用戶論壇多篇貼文指出，在電機相關領域的定義標準有極大影響力、世界上最大的專業技術組織之一的「電機電子工程師學會」（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）向旗下期刊主編發布郵件通知，「根據IEEE FAQ第12項，我們不能請華為員工作為期刊的同業評審過程中審稿人或編輯。如果我們繼續這樣做，可能會產生嚴重的法律影響」。
根據論壇上所貼的IEEE郵件指出，華為員工仍可留在編輯委員會，但不能處理任何文稿，直到該公司從商務部黑名單中刪除；「我們別無選擇，只能遵守這些新規定」。
事實上，華為早已與IEEE有不少合作紀錄，如去年8月華為與電機電子工程師學會P1901.1標準工作組成員，共同慶祝智慧電網應用的中頻電力線通訊（PLC）技術的標準IEEE1901.1-2018正式發布。
至於會對相關領域的學術圈會有何影響，多名大陸籍專家表示，這是一個能改變當前全球學術領域格局的消息。清華大學電腦科學與技術系助理研究員劉知遠在微博上表示，如果一直這樣對抗下去，以後全球會出現不同版本的國際學術組織，學術期刊，學術會議，技術標準等等。
杜克大學電子與電腦工程系教授陳怡然也在微博上表示，若屬實的話，「華為員工不僅不能做期刊編輯，估計以後也不讓投稿、文章也不能審、會議不給贊助，也不能擔任各種協會職務了；看來是歐亞兩洲自己起一個IEEE來玩，不過在此之前，還是要積極投票支持華人學者參選各種學術團體領導職務」。
(中時電子報)
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