42號萬安演習27日下午進行，但1隻來自斯里蘭卡的橄欖球隊因不了解狀況，演習時在龍山寺周遭趴趴走，萬華警方獲報後前往告知、疏散，最後帶著所有球員前往艋舺公園地下商場模擬「避難」情形，球員們直說獲得一場特殊的體驗。

27日下午1時30分，萬安演習正式進行，萬華警方此時卻發現一群穿著球衣的黑人，大陣仗有說有笑，緩緩經過康定路及廣州街口，員警鄭埕祥及桂林所民防中隊長許耀允發現後，立刻上前了解狀況。

原來這群球員來自斯里蘭卡，來台參加亞洲盃橄欖球錦標賽，近40人搭捷運回到萬華，準備到附近飯店用餐，因不了解狀況，有人還以為附近發生事件，怎麼人、車都不見了。

雙方後來用簡單英語溝通，員警告知台灣進行防空演習，大家都要模擬避難狀況，接著引導近40人前往地下商場直到演習結束，不少球員都說是非常特別的體驗，對台灣警察親切的服務熊度也留下深刻印象。

(中時 )