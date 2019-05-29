台中市府向中央提出「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」案，強調沒有取消沒有撤案，只是調整。（盧金足攝）

台中國際機場會不會變廉航基地？不分藍綠議員29日在質詢時都關切台中機場，市議員張玉嬿、謝志忠質疑，市府要調整台中國際機場的定位，將廉航基地提升為「機場園區」，但呈送內政部都委會審議的機場周邊地區整體開發案，仍定位低成本航空發展基地，內容沒有修正，也沒提出新方案，直斥「機場園區」新瓶裝舊酒，騙局一場。市府都發局長黃文彬表示，向中央提出「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」案，獲內政部都市計畫委員會同意籌組專案小組繼續審議，市府依預定進度繼續推動，強調沒有取消沒有撤案，只是調整。

市議會進行都發建設水利業務質詢，張玉嬿、謝志忠關切台中國際機場門戶計畫推動過程，批評盧團隊3月4日函請內政部暫緩審議，根本就是盧秀燕逢龍必反，不知道「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」案的重要性，只是為反對而反對，無法提升台中國際競爭力。

謝志忠表示，3月既然要暫緩，就早該提出計畫才對，不然暫緩是依什麼根據？曾有台灣的外國朋友表示，台灣因面積關係，降落在何處其實差不多；所以真的需要第二個桃園國際機場嗎？台中清泉岡機場的若要打造國際機場，必須找到屬於自己的定位，才是最重要的。

黃文彬表示，為促進台中機場真正提升為國際等級，向中央提出「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」案，市府絕未停止推動此計畫，反而為了促進台中機場真正升格為國際等級，持續補充修正相關計畫，促請中央縮短長達16年的計畫期程，調整原有廉航定位，朝「機場園區」概念推動。

日前內政部都市計畫委員會已同意籌組專案小組繼續審議市府提案，市府也會依預定進度繼續推動。

黃文彬指出，台中國際機場每5年一次進行滾動性通盤性檢討，市府配合交通部民用航空局「台中機場2035年整體規畫」研議台中國際機場升級計畫，市府計畫於台中國際機場西側，辦理121公頃「台中國際機場門戶及周邊整體開發」案，以航空服務為核心，並發展大台中具備機械產業及航太零組件產業，完整上下游供應鏈體系。

「市府並沒有停止推動門戶開發案」，黃文彬說，市府3月份向內政部都委會提出「暫緩審議」的需求，是作為機場周邊大環境的規畫加強內容補充與修正後續行審議，並非停止推動或撤案。

為讓產業與國際機場相對接，加速百年宏觀發展，市府經過審慎評估，將待內政部籌組專案小組後，補充修正相關計畫，提出台中「機場園區」規劃願景，以短、中、長期發展期程進行妥善規劃及開發，提送中央審議。

台中機場是進出中台灣最重要的空港，服務台中地區7縣市超過600萬的人口，且東亞地區航班復航的旅次成長，旅運需求殷切，市府非常重視台中機場機場定位及未來發展。

為建構國際級都市的城市門戶意象，市府將擘畫整體機場園區藍圖，強化建築量體與環境的和諧，融入都市美學理念及特色景觀設計，同時預留機場捷運用地及立體式交通系統，提高物流運輸系統的可及性及便捷性。

都發局說明，機場發展的主要計畫為交通部主導，市府提供建議意見；至於機場外門戶地區則由市府辦理整體規畫及土地使用檢討變更，對於台中機場門戶地區整體開發規劃過程，將持續多向溝通並參考民航局等相關單位及地方意見做規畫。

(中時 )