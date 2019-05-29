范冰冰被爆清空唐德影視持股。（圖／翻攝自每日經濟新聞微博）

范冰冰去年在唐德影視持股排名第八。（圖／翻攝自每日經濟新聞微博）

范冰冰去年被爆「陰陽合同」逃稅風波，最後挨罰約40億台幣結案，最近正式復出的她，今(29日)被陸媒報導清空了手上唐德影視的股票，換現至少3600萬人民幣（約1.6億台幣），被猜測是否是為了填補去年罰金損失做此決定。

據《每日經濟新聞》報導，截至去年底，范冰冰仍是唐德影視的第八大股東，手上持股比例為1.61%，但到今年第一季結束，有消息指出范冰冰退出唐德影視的前十大股東，當時便有媒體為此求證唐德影視，然卻被對方掛電話，或稱不予置評，近日范冰冰方面才鬆口回應。

范冰冰工作室近日表示：「范冰冰已於近期通過大宗交易的方式將所持唐德影視股份全部轉讓給第三方。」承認出清唐德影視持股，並強調：「本次股份轉讓並不影響雙方的合作關係，雙方仍保持著良好的溝通，在未來還有很多合作的機會」，而媒體估計范冰冰這次套現至少能得3600萬人民幣。

范冰冰去年因捲逃漏稅事件消失多日，10月才發聲明認錯，外傳她兩天內籌到40多億台幣將罰款繳清，最近正式復出，不僅到西藏做公益，也宣布繼續拍攝好萊塢電影《355》，今年3月她突現身幫忙打點造型師好友在北京所開的美容院，前幾日又被拍到無名指上套鑽戒，疑與李晨好事近。

(中時電子報)