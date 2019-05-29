回應高雄市長韓國瑜指「前市府機要員工離職帶走公文」事件，前經發局長李怡德29日強調公文從來沒有離開市府局處，痛批韓國瑜為了個人政治利益考量，不斷羅織前朝罪名，當做個人的政治提款機。

針對韓國瑜批評「前市府團隊的機要攜出公文未歸還，文件是否見不得光？」李怡德回應，相關公文從來沒有離開市府、局處，甚至是相關公務員手上，何來攜出私藏之說？

日前發生前市府攝影隨行官侵入市長室事件，李怡德表示，凡事要講求證據，就連市警局及新聞局長都出面澄清「查無設備」，呼籲韓國瑜不要無中生有、把行竊事件當做竊聽，以清算前朝為目的。

李怡德更懷疑，韓國瑜不斷針對民進黨羅織罪名，是否也是為了自己的桃色緋聞轉移焦點。李怡德更向韓國瑜喊話，若查獲任何不法，請立即將相關證據移送政風或司法系統檢舉並配合調查，不要凡事以個人政治利益及鬥爭前朝為目的。

(中時 )