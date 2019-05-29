菜農林佳新轉發廣告，並說「沒事別撿肥皂學長在講到底有沒有在聽，賣菜的要拿出大絕『塞玉米』才對啊!」有人留言說「呃…這就是你所謂的『非常光碟』…有點...」。(林佳新臉書)

國民黨總統初選如火如荼進行中，有車商廣告KUSO高雄市長韓國瑜和鴻海董事長郭台銘，找來兩男模仿兩人穿著大打出手，還把「撿肥皂」梗也加入，菜農林佳新轉發廣告，並說「沒事別撿肥皂學長在講到底有沒有在聽，賣菜的要拿出大絕『塞玉米』才對啊!」有人留言說「呃…這就是你所謂的『非常光碟』…有點...」。

「ingAutos 國王車訊」粉專公布搞笑廣告，影片中有兩位男子穿著模仿韓國瑜和郭台銘的風格，兩人大打出手搶「大位」。影片中，冒牌韓先用游泳圈套住冒牌郭，並大聲質疑「你為什麼插我隊？」、「你算哪根蔥？」冒牌韓還手拿一把蔥不斷鞭打冒牌郭。

畫風一轉，冒牌韓「彎腰撿肥皂」，冒牌郭從後方拿紅蘿蔔反擊，「插你隊又怎麼樣」；兩人扭打成一團，一路打進車內，發現車內空間超大。一位旁白男出現說「XXX車無敵大肚量，大事化小、小事化無。」

該則廣告貼文獲得破萬讚、上千則留言，超過2700次轉發。網友笑稱「這廣告是撿到槍喔」、「這廣告有梗 ，希望下次有阿英跟阿德的版本」。

菜農林佳新也轉發廣告，並說並說「沒事別撿肥皂學長在講到底有沒有在聽，賣菜的要拿出大絕『塞玉米』才對啊!」網友留言說「呃…這就是你所謂的『非常光碟』…有點...」、「這週最勁爆的新聞畫面 非常光碟影片終於出了」、「蠻幽默的廣告！哈哈」、「真靠背」。

這是哪招？對手竊笑，王牌互嗆內心話，出人意料結局

(中時電子報)