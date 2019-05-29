品保協會今日公布第三季各線旅行團參考價格，其中國人最愛的東北亞線部分，日韓約較去年同期略漲1000元到3000元，日本則是團體旅遊較自由行划算，但長程的美加線部分漲幅較大，且8月上旬是美國的開學季，機票需求大，整體約較去年上漲8000元到2萬元。另外關於長榮空服員醞釀罷工，品保強調「不要再臨時講」，否則只凸顯我國政府無能、沒有秩序。

暑假即將來臨，正是親子同遊、畢業旅行等的旺季，旅行業品質保證協會今日公布7月到9月各線旅行團參考價格。東南亞部分受機票、飯店、車資成本影響，較去年同期略漲500元到1500元，不過菲律賓長灘島因有亞洲飛龍航空加入飛行，價格約降3000元。

東北亞部分也較去年上漲，由於明年日本將舉辦奧運，全球各地湧入許多遊客，食宿皆有調漲，日幣也有波動，參加團體旅遊會較自由行更划算；韓國則因匯率關係，比去年同期略漲1000元到2000元。大陸部分與去年同期相比，因票價與飯店成本波動，略漲1000元到2000元，漲幅最大為西藏團費，上漲5000元。

暑假期間許多國人偏好至歐美國家度假，在美加線的部分，親子團、樂園等產品銷售熱絡，長天數遊程也比短天數熱賣，美國團成團率高，美方旅行社與飯店也推出多元化親子產品，此外，因8月上旬是美國的開學季，屆時機票需求將上漲，因此漲幅大，約8000元到2萬元。

而暑假也是國旅旺季，觀光局今年推出小鎮漫遊年，後續效應已開始發酵，許多旅客從陌生到熟悉，現在也已逐漸喜歡，品保建議明年可續辦，春遊補助方面則還有些許名額，建議國人把握利用。

至於來台國際旅客部分，一般而言春節後為淡季，今年第二季卻罕見成長，較前兩年成長8成以上，尤其自由行增加力道大，韓流威力也充分反映在高雄住宿上，東南亞、陸客都有很好成績，不過日本旅客有下降趨勢，推測是因日本機位少所致。

另外，近日長榮空服員醞釀罷工，品保公關宣導委員會主委李謙宏表示，旅行社已經不怕出狀況，但希望不要臨時告知，直說「不要亂告，凸顯台灣很沒秩序、政府無能」，希望民航局能防範於未然，並再次呼籲成立航空公司履約保證金。

(中時 )