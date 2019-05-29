為抗議交通強行修法，Uber駕駛組成的「網路叫車平台代僱駕駛自救會」下午前往行政院大門表達異議，有自救會成員攜帶雞蛋，遭警方強力壓制，雞蛋碎裂一地，中正一分局並舉行警告違法。自救會成員一人被警方帶進行政院，繞行政院周圍聲援的自救會車輛高聲鳴放喇叭，混亂中還有自救會成員送醫。

交通部23日發表「汽車運輸業管理規則103之1」，但自救會表示，交通部昨日卻以措辭強烈語句強調修法勢在必行，不會有任何改變。自救會發言人李威爾說，421萬人上凱道前，交通部政次王國材跟自救會見面，承諾會採納自救會的意見，舉行公聽會、配套修改多元計程車方案，而且修法公告前會告知自救會。但實際上交通部對自救會及消費者訴 求充耳不聞，修法諮詢全是假。

自救會也批評行政院政策買票，走回頭路，不敢創新，只為綁特定選票。自救會強烈要求未配套修改多元計程車方案法規前，6月不得公告103之1修法，自救會要求開公聽會，把話說清楚講明白。

下午的活動在一輪發言後，有成員手持紙盒裝的雞蛋入場，遭眼尖的員警盯上，多名員警一擁而上團團圍住，自救會還沒有丟擲，雞蛋就碎裂一地，警方把帶雞蛋的男子帶入行政院，引爆自救會成員怒火，一度與警方推擠，並高喊放人。繞行政院的自救會成員車輛則高聲鳴喇叭聲援，現場火爆而混亂。

現場的中正一分局介壽路派出所所長魏子淘則對自救會喊話，並舉牌警告違法。自救會成員則要求，若未對訴求正面回應，將發動成員隨機包圍總統府、交通部、行政院及立法院。

(中時 )