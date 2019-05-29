國民黨中常會通過第六梯次立委提名 15:352019/05/29 中時 王正寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中常會今天下午通過第10屆立委選舉，第六梯次3個選區的提名名單，包括新北市第12選區提名台北市前副市長李永萍，新竹縣第2選區提名縣議員林思銘，以及彰化縣第2選區提名縣議員張瀚天；三人都是在初選民調中勝出獲得提名。 截至目前為止，國民黨已經完成41個立委選區的提名。 (中時 ) #提名 #選區 #立委 #國民黨 #國民黨中常會 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨竹縣立委第二選區民調出爐 林思銘勝出 13:402019/05/25 政治 趙少康估6成韓粉也挺郭董 被嗆爆 08:162019/05/26 政治 藍營內部黑韓部隊多恐怖？他妙喻... 08:592019/05/26 政治 遭諷像組籃球隊 殺氣騰騰 賤招百出 國民黨內鬥黑韓 04:102019/05/27 政治要聞 若國民黨不推韓國瑜 名嘴：韓粉寧願投柯P 10:272019/05/27 政治 驚人民調蔡英文大勝藍白 王浩宇：辣台妹加油 16:572019/05/27 政治 國民黨內鬥不利2020 柯參選有優勢 04:092019/05/28 焦點新聞 中選會人事案 藍綠立委數度衝突 11:392019/05/28 政治 《快評》擋李進勇是拆毀台灣的民主？那支持太陽花呢？ 18:152019/05/28 政治 國共論壇應由總統提名人操盤 04:102019/05/29 論壇廣場 政治熱門新聞 民進黨中執會通過英系版本 6／14人選即可出爐 - 政治 - 中時 為何大家沒離開？韓粉回謝龍介一句話 - 政治 藍營高市立委民調出爐 黃昭順、陳美雅勝出 - 政治 謝龍介在《新聞深喉嚨》說這話 韓粉笑揪灌留言 - 政治 韓國瑜為啥民調高？網友分析被狂噓 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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