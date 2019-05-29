國民黨中常會今天下午通過第10屆立委選舉，第六梯次3個選區的提名名單，包括新北市第12選區提名台北市前副市長李永萍，新竹縣第2選區提名縣議員林思銘，以及彰化縣第2選區提名縣議員張瀚天；三人都是在初選民調中勝出獲得提名。

截至目前為止，國民黨已經完成41個立委選區的提名。

(中時 )