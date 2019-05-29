南科實中9年1班畢業班師生利用畢業前夕空檔，到附近火車站進行清潔公益之旅，展現正能量，讓青春不留白。（劉秀芬翻攝）

南科實中9年1班畢業班，在導師吳燕珠規畫下，於會考結束、等待畢業典禮到來前，利用空檔到火車站整理公共環境，吳燕珠這項提議也獲得全班學生熱情支持，29日大夥帶著水桶、抹布等清掃用具，搭火車前往新市及永康火車站，清潔車站的座位區、牆壁、欄杆扶手等，路過的旅客紛紛給予學生按讚鼓勵。

吳燕珠表示，國中會考已經結束，畢業班學生在校已經沒有任何課程，她認為可以利用這段空檔，培養學生服務人群、回饋社會的精神，藉著小小行善，使社會更具正能量，也以此來慶祝畢業快樂、青春不留白。

吳燕珠將這趟旅程取名「帶著水桶去旅行」，聽起來相當有趣，學生也樂在其中，大家分工準備抹布、水桶等清潔用具，日前第一天就徒步前往南科火車站，清理車站前的綠色圍籬；接著再清掃整理南科火車站的環境，並搭火車前往善化火車站，協助打掃整理善化火車站的候車座椅、欄杆等。

29日學生再度到南科火車站搭車，一路往南，先到新市火車站清掃，結束後再搭火車到永康火車站，清潔牆壁、欄杆、候車座椅，花了兩節課的時間完成這趟清潔公益之旅，永康火車站並贈送紀念品給學生，感謝他們的付出。

(中時 )