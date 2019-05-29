桃園市一名37歲連姓男子，27日晚間在楊梅區發生嚴重車禍，楊梅警方欲通知他的家屬，未料傷者意識模糊，身上又無身分證明等證件，交通分隊警員胡毓弘鍥而不捨，設法解開連男手機密碼，輾轉聯繫到他的父母後，才知雙方已失聯10年，雖是不幸車禍促使一家團聚，仍讓連男父母頻向警方道謝。

連男騎乘機車27日晚間行經楊梅區日新街，未料一名貨車駕駛在開車門時未注意，導致連男反應不及而撞上，他頭部重創被送往聯新醫院急救，傷勢嚴重目前仍在加護病房觀察中。

胡毓弘說，當時要設法找到連男家屬，因為傷者身上沒有身分證件，使用的蘋果手機又設有密碼，曾嘗試拉著連男手指利用指紋解鎖仍然失敗，詢問專業人士，才知手機有緊急連絡人功能，之後成功聯繫上連男前女友，透過前女友及連男朋友協助，前後花了7個小時，終於與其父母聯繫上。

連男父母連夜從台南北上，得知兒子傷勢雖然傷心，仍抽空到楊梅交通分隊向警方表達感謝。他們說，兒子因故離家出走，斷了音訊超過10年，連母甚至辦了一支手機，10年來不打也不接其他人電話，只為等兒子的來電，目前連男仍需開刀治療，因為車禍更因為員警的熱心協助，終於找到寶貝兒子。

(中時 )