台中市警察局母緝毒犬CHOCO，支援轄區員警於洪姓毒蟲車上氣味，很仔細來回嗅聞，每一處都不放過。（張妍溱翻攝）

台中市警察局母緝毒犬CHOCO，日前支援轄區員警於南屯區大墩11街盤查洪姓毒蟲車上氣味，嗅聞表現「興奮」（指聞到毒品），讓幹員成功起獲車內藏有2級毒品咖啡包15包（重119公克），全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

「CHOCO進去！」1隻雙色米格魯穿著台中市警察局警犬隊背心，迅速敏捷鑽進毒犯車內，鼻子嗅聞指向駕駛座扶手下方周邊，腳不停地踩動、尾巴直搖，經員警檢查撬開駕駛座扶手隔板後，果然起出大批毒咖啡包。

警犬隊隊長陳玉梅說，米格魯相當喜歡吃東西，也很愛玩，CHOCO年紀還小，對於學習新氣味速度極快，但也容易分心，但是該「正經」時，果然展現緝毒專業，沒讓人失望。

領犬員說，米格魯母犬CHOCO僅11個月大，訓練之餘、無服勤時間相當調皮、好動，喜歡到處找東西咬著玩，很符合當緝毒犬特質，第1次執勤就表現傑出，讓他相當開心。

警方指出，當天在南屯區攔查1輛毒品人口的座車，原以為可以人贓俱獲，但在車內及嫌犯身上卻怎麼找都找不到違禁品，於是請警犬隊派緝毒犬搜索，CHOCO在車內很仔細來回嗅聞，最後查獲毒品，讓毒蟲乖乖認栽。

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(中時 )