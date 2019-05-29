陸：習近平6月將赴俄羅斯國事訪問 17:062019/05/29 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人陸慷29日宣布，應俄羅斯聯邦總統普丁邀請，大陸國家主席習近平將於6月5日至7日對俄羅斯進行國事訪問，並出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇。美陸貿易戰陷入膠著之際，習近平此時赴俄，讓外界不免懷疑是否有聯俄抗美的意味。 (中時 ) #俄羅斯 #習近平 #訪問 #大陸 #外交部 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇啟誠案 藍委要謝回台測謊 04:102019/05/25 政治要聞 新聞透視》外交部遭糾正 謝長廷豈能全身而退 04:102019/05/25 政治要聞 美農民因貿易戰瀕臨破產 陸外交部：責任不在中方 14:362019/05/26 財經 數博會開幕 習近平籲各國加強合作 23:092019/05/26 財經 謝長廷回應監察院報告 不認為自己和外交部有錯 15:532019/05/27 國際 陸外交部：中美磋商基於相互尊重 18:152019/05/27 財經 抗議李大維會面波頓 陸外交部糾正記者 21:012019/05/27 兩岸 4台詐騙犯恐遭捷克遣送大陸 外交部：爭取返台受審 11:152019/05/28 政治 陸外交部副部長孔鉉佑接任駐日大使 18:422019/05/28 兩岸 陸外交部：孔鉉佑接任駐日大使 30日赴日履新 21:232019/05/28 國際 國際熱門新聞 中美決戰華爾街！紐時曝北京藏有這武器 - 國際 「格鬥狂人」徐曉冬怕我的拳！詠春拳師再下戰書 - 國際 慘！不是菲律賓 這鄰國才是全球垃圾掩埋場 - 國際 2天57死！巴西囚犯自相殘殺 凶器竟是它 - 國際 CGTN：中美女主播FOX頻道對話 未獲授權取消直播 - 國際 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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