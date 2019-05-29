大陸外交部發言人陸慷29日宣布，應俄羅斯聯邦總統普丁邀請，大陸國家主席習近平將於6月5日至7日對俄羅斯進行國事訪問，並出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇。美陸貿易戰陷入膠著之際，習近平此時赴俄，讓外界不免懷疑是否有聯俄抗美的意味。

(中時 )