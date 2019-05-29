北部某高職生遭爆在校園吸食電子煙，引發家長熱議。《菸害防制法》已12年未修，政院版、民間版草案仍卡在立法院，造成電子煙管理不當。董氏基金會痛批菸商侵害學子健康，要求衛生單位嚴格落實取締任務，並呼籲立法院儘早排審《菸害防制法》修正草案。

根據董氏基金會統計，去年共接獲約5000件菸害申訴，其中4400件為新興菸品，其中也包含電子煙。近期亦有家長爆料，高職學生利用午休時間吸食電子煙長達2個月，遭到其他同學抗議後，甚至引發肢體衝突，學校也未積極處理。

根據現行規定，含有尼古丁的產品，屬於《藥事法》的管理範圍，若未申請查驗登記，違法製造、輸入，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金、違法販售可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金；若電子煙不含尼古丁，則依照《菸害防制法》「外型像菸品」處分，處製造或輸入業者1至5萬元的罰鍰，罰則較低。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗抨擊，海關查扣的1萬多件電子煙，幾乎全被驗出含尼古丁，但當民眾檢舉，衛生單位前往稽查，卻查不出尼古丁，質疑此舉放任電子煙氾濫。食藥署藥品組組長劉明勳則說，現行政策並未開放電子煙進口，若未查獲產品含尼古丁，就只能由國健署依《菸害防制法》處理。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，《菸害防制法》修正草案只完成一讀，仍卡在立院，現行規定無法控管公共場合吸食電子煙的行為。針對校園吸食電子煙，國健署2014年與教育部展開跨部會會議，教育部也函請地方政府、學校，要求將電子煙的規範納入校規。國健署盼立法院儘早排審修正草案。

林清麗表示，電子煙中，高達9成以上都屬加味菸，不含臭味，容易被青少年接受。跨國研究發現，加拿大、英國16-19歲的青少年中，想嘗試電子煙的比率達29％、31.3％。菸商大力推廣，要求進口新興菸品，賠上的卻是青少年的健康。

許多站在菸商立場的民代，只關心開放與課稅問題，董氏基金會呼籲立法院儘速排審《菸害防制法》修法草案，讓菸品的管理更到位。針對前述吸食電子煙的青少年，國健署也將查明狀況，再決定下一步的行動。

(中時 )