新北市某飲料店陳姓員工到職2週後，坦承罹患愛滋病，卻被要求調職桃園改作文書類工作，陳男拒絕並在1個月後離職；衛生局依違反「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」，裁罰公司30萬元；但公司不服興訟，主張是陳男無法配合調職只好離職；法官認定店家歧視在先，駁回上訴。

判決指出，陳男於2017年3月1日到職，負責製作飲料、清洗器具、接待客人等工作，月薪27K，工作2周後，由於工作時經常牙痛、反應較慢，向店長坦承罹患愛滋病，希望獲得體諒，但店長擔心愛滋病會汙染飲料，要求轉職到桃園改作文書類工作。

陳男拒絕，雙方召開多次勞資調解會，3月31日協調結果，店家支付完當月薪水，陳男離職。

陳男事後向衛生局提起申訴，認為公司歧視愛滋病患者，強迫離職，衛生局裁定申訴成立，公司遭罰30萬元罰鍰。

公司興訟主張，該店長對愛滋防治的觀念不夠清楚，事後總經理已向陳男道歉，公司愛才惜才，桃園辦公室有文職缺額，陳男又是高學歷，考量飲料店缺額已滿，才會要求調職，「公司的工作守則中明確規定有調職可能，陳男無法配合人事調動，只好離職，並非歧視」。

法官審酌認定，店長在陳男坦承罹病後才提議調職，卻以陳男具備高學歷為推諉之詞，刻意不讓他回原職工作，明顯歧視在先，具差別待遇，裁定衛生局裁罰有理，駁回上訴。

(中時 )