深夜大混戰砍錯人，警方循線歹人送辦。（陳俊雄翻攝）

29日凌晨兩派青少年在樹林中山路談判引發衝突，其中一派人馬往鶯歌方向逃竄，另派少年從後追趕，卻在行經鶯歌中正一路時，把剛吃完消夜的4人誤認是仇家，揮刀砍傷並燃燒信號彈。警方獲報以尋線將持刀傷人的7名嫌犯陸續帶回，正深入偵辦中。

警方調查，今日凌晨2時許，位在鶯歌中正一路、碧龍巷口附近，剛吃完消夜準備返家的民眾卻遭到多名機車騎士圍毆並持刀砍傷。

被害民眾供稱，他們一行人28日深夜騎著多輛機車到鶯歌來吃消夜，沒想到凌晨2時許沿著中正一路騎車準備返回住處，卻在碧龍巷附近的加油站前遇襲，這一群青少年把他們攔下後，不分青紅皂白就把他們痛毆一頓，其中18歲楊姓、鄭姓、吳姓少年及16歲謝姓少年遭對方持刀砍傷，幸好送醫後都僅是皮肉傷，並無性命危險。

一行人在鶯歌碧龍巷口引發衝突，地面還有鬥毆後遺留的物品。（陳俊雄翻攝）

目擊者則指出，一開始是20幾部機車從樹林方向呼嘯而過，手上還有拿著棍棒、信號彈等物品，過不久這群人又從鶯歌方向折返，在中正一路和被害民眾相遇後發生爭吵，之後就是一陣全武行，甚至還有點燃信號彈，之後有人大喊警察來了，這群惡煞才騎車往樹林方向一哄而散。

警方調查發現，行凶的這群惡少疑似在樹林中山路、民和巷附近與人發生衝突，機車還被撞倒，才會從後一路追趕對方到鶯歌，未料卻誤認仇家砍錯人，目前警方根據車籍資料傳喚7人到案說明，並全力清查事件始末。

(中時 )