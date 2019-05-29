飯店業者花三千萬改裝住房，每間都有卡通風格。（程炳璋攝）

飯店的走廊也充滿卡通風。（程炳璋攝）

接近暑假觀光旺季，台南市中西區西門路一家走親子主題風格的飯店，瞄準家庭式市場，與多部美國卡通簽約合作3年，耗資3000萬內部裝修，打造全台唯一有「探險活寶」、「飛天小女警」與「熊熊遇見你」卡通體驗的旅宿。

這家親子主題飯店全館有200個住房，業者騰出54間客房改裝，包括門口、櫃台、房間、走廊、公共休憩空間與4樓奇趣操場，都充滿3部卡通的風格，房間內並放置3部卡通的周邊產品，業者未來也會開發專屬飯店的卡通小物，例如拖鞋，供顧客可以帶回家紀念。

國泰商旅和逸飯店觀光事業總經理莊琬華表示，「探險活寶」、「飛天小女警」與「熊熊遇見你」3部卡通在全球擁有許多粉絲，有些粉絲甚至已經從小孩變成大人。

這次台南西門館的簽約改裝，不是快閃活動，而是長期合作，成為三部卡通在台指定唯一合作的飯店夥伴，未來還會持續開發卡通的飯店專屬品。

業者平常的平均住房率約7、8成，經過大手筆改裝推出，入住詢問度提高，預估暑假會更爆滿。

(中時 )