勞動部擬修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，使未滿5人的微型企業違反勞基法時可視情節輕罰或免罰。勞動部長許銘春27日赴立法院備詢時聲稱，未滿5人事業單位沒有專業人資，法遵能力較弱，因此視情節免罰或輕罰是修法方向。

然而要理解並且遵守勞基法真的很難嗎？攤開今年3月台北市針對違反勞基法企業開罰案例表一看，182個案例中有109個是沒給加班費或工資沒按時給付，超過一半，讓員工加班要給加班費或補休很難理解嗎？不請專業人資就無法理解？難道就因為我們賴前院長一席「做功德」的發言，就會讓這些微型企業老闆以為自己的員工上班都是來做功德的，所以加班不用拿加班費也不用補休？

況且縱使一時疏失，如果員工跟雇主溝通了隨即補給，也不會搞到被政府開罰，所以到底是沒有能力還是沒有意願遵守法律，答案已經很明顯了，正常國家的勞動部都是站在保護被違法壓榨勞工的立場制定政策，只有民進黨政府的勞動部，卻屢屢替刻意違法的雇主著想，處處網開一面，明年即將大選，是否要讓這樣的勞動部繼續執政下去，值得全體勞工好好深思。

(中時 )