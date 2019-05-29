那那大師出席《結婚哪有那麼男》首映會。（東昊提供）

緊接在台灣同志婚姻合法之後，義大利愛情喜劇《結婚哪有那麼男》周二晚間在誠品電影院舉辦同婚首映會，發行電影公司邀請多組支持婚姻平權的網紅、公益團體一同出席。以美妙歌喉著稱的Tina那那大師在開演前還開金嗓，透過歌聲祝福大家早日找到幸福。

改編自外百老匯音樂劇的《結婚哪有那麼男》，講述一對決定結婚的同志伴侶決定回到義大利家鄉「天空之城」結婚，卻碰到家人反對、豬隊友亂搞、前女友亂入等一連串荒唐阻礙，讓這趟新婚之旅又好氣又笑。因逢同婚在台灣正式合法，發行公司特地邀請在蔡健雅演唱會超閃求婚，並於5月24日第一時間登記結婚的新婚夫夫小銘與小玄參加首映會，登記當天上遍全球新聞頭版的他們溫馨分享婚後心得：「其實結婚後第二天立刻因為一些小事吵架，但這就是婚姻生活啊。只要互相溝通、包容，還是能簡單地維持感情熱度，結婚真的沒有那麼難！」

婚姻平權大平台、同志諮詢熱線、PTT名人四叉貓、Youtuber Champion、變裝皇后飛利冰、作家盛浩偉、馬克表哥信佐等婚姻平權路上相挺的朋友也都捧場《結婚哪有那麼男》首映，電影31日在台上映。

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