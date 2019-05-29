民進黨中執會通過英系版本 6／14人選即可出爐 16:022019/05/29 中時 曾薏蘋 、 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨中執會29日繼續討論總統初選日程相關事宜，黨發言人李問（如圖）會後轉述決議，以共識決通過翁章梁英系版本提案，手機市話各佔一半，並將台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜納入民調，電視政見會改為一場；民調時間為6月10日到14日。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨今日召開中執會，以共識決通過翁章梁英系版本提案，手機市話各佔一半。台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜納入民調，三人對比。電視政見會改為一場；民調時間為6月10日到14日。 此外，賴清德代表林俊憲的意見，將以不同意見列入會議紀錄。林俊憲在會中強調，比賽已經開始，中執會要變更人選是初選完成後，而不是現在。 (中時 ) #中執會 #林俊憲 #意見 #民調 #版本 也許您會感興趣 推薦閱讀 卓邀下周討論 蔡賴王不見王 04:102019/05/25 政治要聞 不滿民調瑕疵 國民黨竹縣立委2選區初選3人離席 13:342019/05/25 政治 蔡賴都不出席 嗆快做好決定 04:102019/05/27 政治要聞 中執會勢在必得 蔡陣營：周三決定 10:332019/05/27 政治 憂衝突 蔡陣營籲支持者克制 12:092019/05/28 政治 中執會前夕 蔡陣營證實今天下午「蔡賴會」 18:062019/05/28 政治 綠總統初選再掀戰 蔡賴會面 04:092019/05/29 話題觀察 避免衝突 蔡陣營提3不 卓要民眾別來關切 04:102019/05/29 政治要聞 蔡賴昨密會 粉絲營造和解氣氛 04:102019/05/29 政治要聞 林俊憲：手機民調50％是賴底線 11:482019/05/29 政治 政治熱門新聞 蔡英文初選民調如果輸？ 妖西爆最後結局 - 政治 大屯火山傳「心跳」 宅神驚覺不祥徵兆 - 政治 23.5億公文被消失 王淺秋：該檢討的不是我們 - 政治 高巿府23.5億質押文件 流浪4年4個月才入庫 - 政治 - 中時 綠營總統初選新規則 彭文正轟蔡英文4字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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