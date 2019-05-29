民進黨今日召開中執會，以共識決通過翁章梁英系版本提案，手機市話各佔一半。台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜納入民調，三人對比。電視政見會改為一場；民調時間為6月10日到14日。

此外，賴清德代表林俊憲的意見，將以不同意見列入會議紀錄。林俊憲在會中強調，比賽已經開始，中執會要變更人選是初選完成後，而不是現在。

(中時 )