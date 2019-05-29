副市長洪東緯起身澄清「印章是是工友刻的」，李亞築認為避重就輕，當場喝斥其坐下。（袁庭堯攝）

國民黨市議員李亞築指控下坑國小校長洪秀熒私刻家長會印章、挪用家長會款27萬餘元。李亞築痛批洪秀熒身為副市長洪東緯胞妹恣意妄為，要求立即撤換校長。對此市長韓國瑜即刻回應，若查出確實有涉及偽造文書等不法情事，一律移送法辦。

李亞築質詢時指出，路竹區下坑國小家長會建議校方更換飲水器與教學電腦設備，均被洪秀熒否決。但洪秀熒卻花8萬元採購青蛙造型椅、9萬8千元採購買皇室露臺圓桌、10萬元進行洗手台改建，甚至自行刻製家長會大小章，前後挪用27萬餘元。

質詢現場，李亞築還拿出全校老師、家長會、學區家長的連署書，指洪秀熒的領導、溝通能力有問題，要求立即撤換校長，也要求副市長洪東緯、教育局長吳榕峯即時回應。

洪東緯回應，印章是是工友刻的，可交由檢調單位去查。洪東緯也強調，洪秀熒說話較直，可能因此得罪人，但從來沒有利用「哥哥是副市長」來撐腰。

吳榕峯表示，洪秀熒是品德楷模校長，評鑑優等。5月21日評鑑結果顯示，該校僅108年度課綱沒準備好，教學、校務運作均正常。

對此教育界的爭議，韓國瑜當場指派副市長葉匡時督導教育局，同時重申「新團隊沒特權」，全案請政風單位調查校長操守，如果有偽造文書、私刻印章行為，一律移送法辦。

(中時 )