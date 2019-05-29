股市作手鄧福鈞利用父母和親戚等多人名義購買上市公司振維電子公司股票，2015年3月間，鄧透過公司內部人員得知其孫公司PricePlay在美國的專利訴訟敗訴，竟在重大消息公布前，以跌停的價格拋售550多張股票，減少上千萬的損失，士林地檢署偵結依違反證券交易法提起公訴。

鄧男除了是股市金主之外，還牽涉多起內線交易炒股案，他在2015年3月間，用父母、妹妹、妹婿以及友人的名義，購買振維（3520）電子股票，是超過百分之10的大股東。

2015年3月10日，振維轉投資持有百分之25股份的孫公司PricePlay，對一間美國公司提出專利訴訟，經美國德拉瓦州區域法院判決敗訴，鄧在判決後1星期得知消息，認為會造成振維公司股價大跌，趕在公司重大消息公布前，打電話給營業員以跌停價格拋售持股。

起訴書指出，3月30日星期日上午8點多，振維公布重大訊息，前一週股價從141元下跌至123.5元，公布後跌至99.1元，下跌幅度遠遠大於同期、同類以及大盤跌幅，認定專利權敗訴是重大訊息，鄧則要求營業員以跌停價出脫500張持股，自己陸續出清親友持股50多張。

檢察官認為，鄧透出脫手中持股規避損失，已經違反證券交易法中的內線交易，依法提起公訴。B

(中時 )