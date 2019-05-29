行政執行署長林慶宗表示輔導主動願意配合還款的欠款義務人，協助還款。（張孝義攝）

法務部行政執行署擺脫過去「政府討債公司」形象，化身暖男輔導欠費義務人繳納欠款，新北分署就輔導轄區內欠稅的知名茶品「王老吉」以及甜品名店「恬品軒」在新北分署的拍賣會擺攤行銷，繳納欠款。

王老吉台灣總代理的「王老吉茶館股份有限公司」最初展開太快，每月人事成本高達500餘萬元，導致積欠雇主依法提撥的勞保費及員工退休準備金達300多萬元。經王老吉與新北分署協商分期還款，而且新北分署主動建議王老吉配合行政執行機關的每個月「123聯合拍賣日」擺攤行銷，將賣得價金抵償欠款。

另一家「恬品軒」則是因為注重食安，斥資增符合食安衛生標準的生產設備，造成公司資金缺口，積欠罰款及勞保費近300萬元，也是新北分署的輔導對象，已經擺過幾次攤的恬品軒數次，產品很受歡迎，恬品軒負責人表示以後每個月都會配合新北分署的拍賣會，提供產品進行變賣。

行政執行署長林慶宗表示，對於主動願意配合還款，只因資金缺口或景氣問題而欠稅、欠款的義務人，執行署將提供協助輔導他們還款，避免造成社會問題，達到三贏局面。

(中時 )