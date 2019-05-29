6月1日起有多項新制上路，其中節省開支部份，計有敬老卡點數、租屋負擔電費上限、購買節能家電可減2000元等，但另4項新制恐讓你荷包失血，包括駕訓班收費調漲、噪音偵測科技執法及非洲豬瘟檢疫措施等，可能要付出更多代價。

1.駕訓班學費統一調高為1萬至1萬3500元:交通部民國95年核定駕訓班學費上下限為8000元至1萬3000元，新核定統一調高，漲幅二成五，每年恐影響20多萬名考生，6月前已報名民眾不受影響。

2.桃園市科技執法測噪音:桃園市6月起試辦噪音偵測照相系統科技執法，若車輛經過時，超過噪音分貝值就會被拍照，同步記錄車輛所產生的噪音分貝數。車主逾期未到檢或到檢後仍不合規定，將依噪音管制法開罰1800到3600元。

3.攜帶非洲豬瘟疫區豬肉入境南韓開罰:韓國宣布，為防堵非洲豬瘟入侵，6月1日起實施新檢疫措施，若違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉入境，第1次違規者處以500萬韓元（約新台幣12萬3400元）、第2次違規者處以750萬韓元（約新台幣18萬5100元）、第3次違規者處以1000萬韓幣（約新台幣24萬6800元）。

4.上市櫃公司須揭露員工平均薪資:各上市櫃公司6月起公布「扣除主管級」全職員工的平均薪資費用，同時也要揭露產業平均數，若未揭露或揭露不實，可處罰證交所違約金1萬到100萬元，並依目前證交法可以再開罰24萬到240萬元，未來證交法預計修法提高罰鍰到480萬元。

5.新北市敬老卡點數可搭北捷:新北市65歲以上長者可以扣每月480點的敬老卡點數搭乘台北捷運，估計全市有近54萬長者受惠。

6.原住民公費肝炎篩檢年齡下修至40歲:為配合國家消除C肝政策，衛福部國健署6月1日起調整成人預防保健服務，具原住民身分民眾，B、C型肝炎篩檢年齡，下修為40歲至60歲終身一次。

7.「惡房東」條款:包租定型化契約和轉租定型化契約6月1日起正式實施，押金最高不得超過2個月租金；另外，房客所付電費不得超過台電夏季用電量最高級距的每度電費金額。同時不得約定房客不得申報租賃費用支出、遷入戶籍、稅費負擔之轉嫁等條款，房東若違反規定，最高可處30萬元罰鍰。

8.夏季電費啟用:6月「夏季電價」開始至9月，用電量越多累進級距電價越貴，漲幅最高到27%。

9.購買節能家電可減2000元: 6月中旬公告起2年內，購買電冰箱、冷暖氣機、除濕機等3項節能電器，將減徵貨物稅每台2000元。購買民眾須提出申請，退稅款項直接匯入民眾指定帳戶。

(中時電子報)