新北市土城區男子張充棋，不堪長期照護7旬糖尿病父的壓力，自稱得到父親默許後，餵食過量安眠藥，再施打10倍的過量胰島素，隔天早上見父親還有呼吸心跳，再拿濕毛巾悶死父親，犯後自行向警方報案，新北地院今審結，依殺害直系尊親屬罪，判張男7年10月徒刑。

檢警調查，38歲張男在家排行老么，上有2哥哥、2姊姊，年幼時父母離異，由父親照顧，2001年起，張男罹患患上情緒低落、幻聽、反應慢、學習能力差合併功能障礙等精神病症，兄姊因工作、婚姻等因素已各自離家，只剩他獨留家中，靠打零工微薄收入照顧69歲父親，長期經濟拮据加上照護壓力，決定結束父親生命。

去年11月13日晚間，張男跟父親請求，「你願不願意早點走？」，獲父親默許後，他先餵食父親吃安眠藥，為他注射比平常超標10倍、共90ml的胰島素，企圖結束父親生命，但凌晨時發現他還有聲息，再注射第2管胰島素，並以濕毛巾悶住口鼻，確認父親死亡後，打電話自首。

警方移送時，張男還對著媒體說「一切都是社會悲歌。」新北地院今審結，依殺害直系尊親屬罪，將張男判刑7年10月。

(中時 )