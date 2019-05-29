大陸全國政協主席汪洋今日在人民大會堂接見新黨主席郁慕明一行。汪洋表示，大陸願意在堅持九二共識，堅決反對台獨這個共同的政治基礎上，與台灣各黨派、各團體，各相關人士進行對話協商，聚同化異、積累共識。最後促進實現和平統一。郁慕明稱，上午會議得出五項共同倡議，就是和平統一、兩岸願景，也希望能夠促進同胞之間的兩岸人民的心靈的契合。心靈契合是要表達兩岸同屬一個中國。

汪洋稱，郁慕明多年來是旗幟鮮明堅持一個中國的立場，堅決反對台獨，積極維護統一的事業做努力，其情可感，其情可佩呀。今天有這麼多的青年朋友出席，我覺得這就是促進兩岸統一事業的新生力量。從青年朋友身上，看到民族復興、國家統一的力量，薪火相傳。

汪洋指出，今年1月2號，習近平總書記在告台灣同胞書40周年大會上，提出重要講話，提出和平統一、實施一國兩制方案的主張，得到很多台灣朋友的高度認同。台灣內部很多都表示願意參與對話溝通。

汪洋表明，今日上午會議達成了5點共識，形成共同倡議。實際上呢，是我們大陸和台灣共同對習近平總書記今年1月2號重要講話的一個積極的回應。

汪洋強調，大陸願意在堅持九二共識，堅決反對台獨這個共同的政治基礎上，與台灣各黨派、各團體，各相關人士。進行對話協商，聚同化異、積累共識，最後促進實現和平統一。

郁慕明則回應，在臺灣還是有一些人，是挾洋自重。靠著外國勢力，都把寶壓在外國勢力，但是我們的這個立場就是要撥亂反正，就是反對台獨，就是追求和平統一，希望能夠中國人能夠這個富起來，中國能夠強起來。

郁慕明稱，上午會議的五項共同倡議就是和平統一、兩岸願景，也希望能夠促進同胞之間的兩岸人民的心靈的契合。心靈契合是要表達兩岸同屬一個中國。

(中時 )