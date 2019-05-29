NBA多倫多暴龍隊晉級到2018-19球季總冠軍賽，陣中30歲亞裔後衛林書豪卻苦無上場幫助球隊的機會，已經面臨職業生涯後段的他，接受中國大陸節目訪問時透露，如果身體狀況允許，未來不排除到CBA討生活，在大陸球迷面前展現身手，而且希望至少打一季。

這段訪問是在今年2月錄影的，影片中林書豪語重心長地說：「我覺得我從NBA退休的時候，我有考慮去CBA打，就是要看身體OK，然後我是不是還想打。」

林書豪還透露了亞洲人在NBA拚戰的困境，「我一直在美國的時候，大家看我的時候，他們不是說：『你是美國人。』因為我每次上場的時候，大家都是：『喔，這是一個中國人。』我就是一直想，我從來沒有真正給我在中國的球迷，在他們面前打球。」

多倫多有不少亞洲球迷，為了林書豪買票進場看比賽，感受到球迷熱情支持的林書豪，想著要讓大陸球迷現場見識他的球技，在節目中鬆口說，希望從球員身分正式退休以前，可以有機會最少打一年CBA。

(中時電子報)