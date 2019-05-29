中原師生發揮專業打造「未來的光井」裝置藝術，讓畢業生留下最美好回憶。（校方提供）

迎接畢業季，中原大學設計主題歡送畢業生，今年由建築系師生聯手打造「未來的光井」裝置藝術，吸引學生及社區民眾拍照打卡或駐足欣賞。此外，土木系李佩宣獲頒「全人標竿獎」及12萬元獎金，她除了半工半讀還到國小輔導弱勢孩童課業，落實中原大學全人教育精神。

今年的畢業主題活動區「未來的光井」裝置藝術，由建築系老師徐昌志和學生余和謙、張詩岳設計，20多位學生合力組裝完成；平面視覺則由商設系老師黃文宗與碩二梁思衡創作，師生發揮專業為畢業生獻上滿滿的祝福。

徐昌志表示，「未來的光井」使用彈性布製的光筒，製作出不確定形體且不易窺視的互動裝置，學生可自裝置外撥開布簾望向內部，並看見倒映於不鏽鋼透明板上的藍天，而學生的身影則會和藍天映疊在一起，代表意義在回首過往的同時，也更有勇氣走向未知、充滿挑戰的未來。

中原大學為鼓勵學生全面發展，特別設置「全人標竿獎」，今年獲獎者李佩宣來自清寒單親家庭，籌措學費曾是她和母親的夢魘，所幸陸續獲得土木系校友王冠川及王水樹等人頒贈獎助學金，再加上利用課餘時間打工，經濟壓力得以紓解。

她期許自己也能成為幫助別人、改變別人生命的人，開始在北勢國小、中原國小當志工，輔導學習落後的學童，她說，看到這些孩子重拾信心是最開心的事。

(中時 )