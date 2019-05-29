法務部行政執行署今表示，執行署成立迄今18年多，徵起金額高達5428億多元，共向法院聲請裁定管收1231位「欠稅大戶」，其中不乏名流富商，因為管收追討的金額多達64億7160萬元，成效斐然。

行政執行署副署長陳盈錦表示，俗稱「合法討債公司」的執行署，自2001年1月成立，至今年4月為止，共收到行政、稅捐等機關移送的費用、財稅追討案件共計1億7523萬9697件，其中費用案件2069萬件(占19％)、財稅案件2320萬件(占22％)、罰鍰4111萬件(占38％)、健保案件2252萬件(占21％)。

而執行署自2001年1月成立，至今年4月為止，共追討徵起金額5428億9123萬6578元，其中費用案件1276億元(占24％)、財稅案件2484億元(占44％)、罰鍰294億(占5％)、健保案件1445億(占27％)。

陳盈錦說，執行署對於欠稅大戶，會採取管收方式，讓他們繳稅，執行署迄今管收過1231人，追回64億7160萬元。

此外，執行署自2016年12月起起，要求全國13分署在每月進行「123聯合拍賣會」，拍賣查扣物品將得款繳回國庫，截至本月為止，共變賣追回32億3000萬元繳庫，其中不動產部分變賣得款30億5000萬元，動產部分則變賣1億8000萬元，讓義務人債務清償外，也讓國家債權得以 實現，創造雙贏局面。

(中時 )