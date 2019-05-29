政府推動「新南向醫衛合作計畫」，希望建立新南向國家的交流合作窗口。但監委張武修認為，能否延伸成我國推動參與並協助(「Taiwan can help!」)貢獻世界衛生、進入世界衛生組織的利機？有調查釐清之必要。

張武修認為，「新南向醫衛合作計畫」選定為新南向五大旗艦計畫之一，計畫的具體內容、計畫目標、評估成效機制及指標為何？有必要自動調查。

已申請自動調查的張武修表示，衛生福利部自2017年起規畫辦理2018-2021年新南向醫衛合作計畫，但該計畫對我國醫療人才培育、技術交流有無相關規劃？對我國醫療產業輸出有無助益？如何推動跨國防疫？該計畫相關具體內容、計畫目標、評估成效機制及指標為何？主管部門是否逐時檢視成效、有系統建置我國參與並進行國際醫療的優勢項目、平台與策略？

張武修並說，該計畫是否同時提昇台灣生醫產業的國際市場，能否已整合並擴展我國生醫與資訊強勢產業的國際競爭力？並延伸成我國推動參與並協助(“Taiwan can help!”)貢獻世界衛生、進入世界衛生組織的利機？施行至今的成效為何？涉及政府重大計畫執行成果，實有調查釐清之必要。

經貿辦去年表示，「新南向醫衛合作計畫」希望透過跨部會合作，藉由我國醫療衛生軟實力，深耕醫衛人脈網絡，擴大我國在新南向國家的影響力；透過全面性醫衛合作與相關產業鏈密切連結，增加我國醫衛產業之出口機會及產值；強化防疫境外之理念，建構更安全之區域聯合防制網絡，保障人民健康安全。

衛福部表示，為強化資源整合與協調，衛福部以「一國一中心」為核心，並委託中經院等智庫成立「衛福新南向專案辦公室」，協助衛福部對內協調統合，對外進行跨部會協調，深化產業搭橋機制，並建立新南向國家之交流合作窗口。但不論是經貿辦及衛福部均未提及「新南向醫衛合作計畫」能延伸成為台灣進入世界衛生組織的利機。

(中時 )