台南市長黃偉哲對前新北市長朱立倫評台南市府會關係與能源政策頗為不滿。（洪榮志攝）

前新北市長朱立倫評論台南市的府會關係及能源政策，引發市長黃偉哲的不滿，29日反批「自己治安都搞不好，還好意思批評別人」；黃還說，如果朱來台南了解地方民瘼、振興經濟，他予以肯定，「但來台南走馬看花，連沾醬油都沾不到就說三道四，滿可笑的！」

黃偉哲表示，朱立倫來拜會議會，我們當然尊重議會、議長；但從朱立倫的態度及談話，我覺得是充滿了輕慢。怎麼說呢？第一，他批評台南的漁電共生，事實上他也曾講過，只要他擔任新北市長一天，核四就不能運轉，核一核二也要如期除役，如果他不要核電的話，又不要煤電，那到底要什麼電？他對能源政策不是不了解，就是故意忽視，這樣子對一個國家領導人而言，是不太負責任的。

第二，過去朱前市長主政時期，新北市的治安非常糟糕，街頭暴力那麼多，把這個爛攤子丟給侯市長，現在侯市長才剛上任，都還沒有能夠整頓好，所以現在新北市的數字，以及前幾年的數字，都應該要由朱前市長來負責。

黃偉哲強調，他自己的治安都搞不好，還好意思批評別人，說三道四。老實講，朱前市長在國民黨內的初選提名，遠遠落在韓市長以及郭董之後，國民黨的家務事我們不便批評，但對朱前市長來台南市的這種態度，我們倒是覺得只能搖頭嘆息。如果以這個高度要去擔任國家領導人，我們只能笑笑就好，天佑台灣吧！

黃偉哲還說，朱前市長如果來台南能夠振興一下產業，多了解一下地方民瘼，這我們是肯定的，也給予尊重；但連台南有沒有T-Bike都不知道的人，才來台南走馬看花，連沾醬油都沾不到，就來這邊說三道四，我們是覺得滿可笑的。

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針對台南市長黃偉哲的批評，朱立倫陣營前政務委員高思博反駁，朱的評論是在拜訪市議會及地方友人時，針對大家對市政建設的意見，以十多年的地方治理經驗回應，發言算客觀，也全都是善意，更沒有針對黃偉哲個人，卻引來黃大力回擊，是否因為府會關係及中央失政是賴清德留下的痛腳才出面回擊？黃應檢討自身不足，而不是輕慢以對。

高思博說，朱立倫走訪議會時，議員們提到台南府會關係冷淡與地方建設緩慢的問題，市府對議員關心的重大市政，態度十分輕忽，不時更用公家資源打烏賊戰。朱則提出自己在新北經驗是，府會和諧是施政順利的基礎，從他市長本人到局處首長都對議員的意見充分尊重，代表重視民意和執政謙虛。

高思博還指出，朱立倫拜訪七股區三股十份的漁民，關心近日熱議的太陽能板佔用魚塭的問題時，認為去年核能公投通過後政府本該藉此檢討能源政策，卻仍然為了意識型態，將影響漁民生計和黑面琵鷺生態的漁電共生方案，在目前缺乏地方自治規定及民眾參與時，大開方便之門，因此表達支持七股鄉親的訴求。

高思博強調，黃身為市長，以上政策議題都是議會和鄕親提出的真實感受；尤其七股鄕親更是黃偉哲立委任內的選區民眾，黃對這些感受理應知之甚詳，朱不過是以自身經驗回應議員和鄉親，黃卻以敵意回應。

(中時 )