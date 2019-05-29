前新北市長朱立倫評論台南市的府會關係及能源政策，引發市長黃偉哲的不滿，29日反批「自己治安都搞不好，還好意思批評別人」；黃還說，如果朱來台南了解地方民瘼、振興經濟，他予以肯定，「但來台南走馬看花，連沾醬油都沾不到就說三道四，滿可笑的！」
黃偉哲表示，朱立倫來拜會議會，我們當然尊重議會、議長；但從朱立倫的態度及談話，我覺得是充滿了輕慢。怎麼說呢？第一，他批評台南的漁電共生，事實上他也曾講過，只要他擔任新北市長一天，核四就不能運轉，核一核二也要如期除役，如果他不要核電的話，又不要煤電，那到底要什麼電？他對能源政策不是不了解，就是故意忽視，這樣子對一個國家領導人而言，是不太負責任的。
第二，過去朱前市長主政時期，新北市的治安非常糟糕，街頭暴力那麼多，把這個爛攤子丟給侯市長，現在侯市長才剛上任，都還沒有能夠整頓好，所以現在新北市的數字，以及前幾年的數字，都應該要由朱前市長來負責。
黃偉哲強調，他自己的治安都搞不好，還好意思批評別人，說三道四。老實講，朱前市長在國民黨內的初選提名，遠遠落在韓市長以及郭董之後，國民黨的家務事我們不便批評，但對朱前市長來台南市的這種態度，我們倒是覺得只能搖頭嘆息。如果以這個高度要去擔任國家領導人，我們只能笑笑就好，天佑台灣吧！
黃偉哲還說，朱前市長如果來台南能夠振興一下產業，多了解一下地方民瘼，這我們是肯定的，也給予尊重；但連台南有沒有T-Bike都不知道的人，才來台南走馬看花，連沾醬油都沾不到，就來這邊說三道四，我們是覺得滿可笑的。
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針對台南市長黃偉哲的批評，朱立倫陣營前政務委員高思博反駁，朱的評論是在拜訪市議會及地方友人時，針對大家對市政建設的意見，以十多年的地方治理經驗回應，發言算客觀，也全都是善意，更沒有針對黃偉哲個人，卻引來黃大力回擊，是否因為府會關係及中央失政是賴清德留下的痛腳才出面回擊？黃應檢討自身不足，而不是輕慢以對。
高思博說，朱立倫走訪議會時，議員們提到台南府會關係冷淡與地方建設緩慢的問題，市府對議員關心的重大市政，態度十分輕忽，不時更用公家資源打烏賊戰。朱則提出自己在新北經驗是，府會和諧是施政順利的基礎，從他市長本人到局處首長都對議員的意見充分尊重，代表重視民意和執政謙虛。
高思博還指出，朱立倫拜訪七股區三股十份的漁民，關心近日熱議的太陽能板佔用魚塭的問題時，認為去年核能公投通過後政府本該藉此檢討能源政策，卻仍然為了意識型態，將影響漁民生計和黑面琵鷺生態的漁電共生方案，在目前缺乏地方自治規定及民眾參與時，大開方便之門，因此表達支持七股鄉親的訴求。
高思博強調，黃身為市長，以上政策議題都是議會和鄕親提出的真實感受；尤其七股鄕親更是黃偉哲立委任內的選區民眾，黃對這些感受理應知之甚詳，朱不過是以自身經驗回應議員和鄉親，黃卻以敵意回應。
(中時 )
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