張基龍每天都會上網查有沒有人偷罵他。愛奇藝台灣站提供

輕鬆愛情喜劇《ＷＷＷ：請輸入檢索詞》找來童顏女王林秀晶、長腿歐爸張基龍和李多熙、全慧珍攜手演出，描述三名在入口網站公司上班，將工作視為第一的職場新女性，遇見直率、帥氣的遊戲音樂公司代表，因此情感世界受到動搖的愛情故事。首次合與林秀晶合作的張基龍，直說自己是對方的粉絲，得知能一起合作後就相當期盼，而被問到「收視公約」時，他也如劇中角色朴模建般爽朗地說：「如果收視破10％，就給大家Free Hug!」

前不久才以《Kill it雙面殺手》中的冷酷角色與觀眾見面的張基龍，隨即傳出參與新劇《ＷＷＷ：請輸入檢索詞》的演出，讓粉絲十分開心，他提及過往演出不少很費力的角色，這次「朴模建」的角色卻是非常開朗，有著燦爛微笑的個性，說話的語氣也較為貼近日常生活，男主角幽默的性格也和自己很像，加上與偶像林秀晶一同演戲，因此愉快地進行拍攝。面對「收視公約」的挑戰，張基龍大方表示若能突破10％，就會舉辦「Free Hug」的活動來感謝大家的支持。

繼《芝加哥打字機》後，睽違兩年的林秀晶以《ＷＷＷ：請輸入檢索詞》回歸電視劇，她透露這次角色「裴朵美」，在工作上充滿自信、追求事業上的成就感，面對愛情卻往往軟弱無力，因此當她遇見與小10歲的朴建模時，對於男方丟直球的追求方式，逐步的瓦解她內心的愛情高牆。有趣的是，現實生活中，39歲的林秀晶與26歲的張基龍有著13歲的差異，她透露說張基龍與角色都有著「哥哥」的特質，非常體貼、紳士，很會照顧周圍的人，因此戲裡戲外感覺很好，有許多令女性觀眾心動的場面。

此外，在日前曝光的花絮中，林秀晶、張基龍分別回答自己最常在網上檢索的內容，速食主義者林秀晶除了搜尋素食餐廳外，也會上網搜索自己的名字，看看有沒有人偷罵她，而張基龍則自爆：「我每天都會搜尋自己的名字。」話才說完就露出害羞的笑容，十分可愛。《ＷＷＷ：請輸入檢索詞》故事主軸環繞在現代人的生活與網路息息相關─「每天以搜尋開始、以搜尋結束」，新穎又有趣的故事內容，將自6／6起每周四、五上午10點於愛奇藝台灣站獨家播出。

(時報周刊)