全聯「法式紅酒頂級粽組，每盒5粒420元。（全聯提供）

全聯「台灣雞霸綜合雞胸肉組」，原味、蔥香、黑胡椒、川辣、香茅檸檬各2包，每盒10包799元。（全聯提供）

全聯端午預購即日起至6月13日集合33款粽子，涵蓋台灣辦桌廚神阿秋師、連鎖通路行政主廚柯品全2位名廚，與呷七碗、鬍鬚張、立家、饗城等名店排隊名粽，每粒平均約31元至116元，最便宜僅需銅板價。

名廚粽口味皆具創意，阿秋師的「古早味金沙粽」可吃到鹹蛋黃、鳥蛋、花枝等；主廚柯品全的「天府紅湯椒麻粽」使用四川產的青花椒佐埤縣豆醬製成巴蜀留前百年的紅湯和頂級五花肉，「法式紅酒頂級粽」加入無鹽奶油、義大利花香醬、紅酒拌炒，紅酒醬汁以普羅旺斯野生香草及法國葡萄酒熬煮8小時，再加入頂級美國榖物飼養牛。

目前端午預購業績自5月10日起已較去年同期成長30％，趁6月7日端午節倒數計時，6月1日在全台400店舉行試吃活動，同步有調理品項限時95折優惠，預計本周末可衝高銷量，可帶動整體預購業績較去年提升約2成。

統計目前熱銷前10名的商品，冠、亞軍意外由限量酒品和輕食小點拿下，冠軍是金門皇家酒廠專為端午佳節推出的限量款「53度精釀—端午限定酒」，賣出近1000瓶；亞軍是通路獨家、「館長」陳之漢的「台灣雞霸綜合雞胸肉組」。

排行3名至10名的熱銷名粽以傳統口味最受青睞，有黑橋牌黑豬雙饗粽福袋、呷七碗櫻花蝦蛋黃粽、呷七碗國宴極品干貝粽、呷七碗北部風味粽、饗城南台灣花生粽、呷七碗豪華海陸粽、立家湖洲蛋黃鮮肉粽、府城粽福袋。

(中時 )