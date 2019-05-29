【#LIVE】前朝機要帶走高市府公文？經發局出面說明

高雄市政府爆發前機要帶走數億資產公文疑雲，市長韓國瑜日前受訪大表驚訝，直呼「一定要查！」高市府新聞局長王淺秋今偕經發處科長受訪，王直言這是價值23.5億的資產公文，不該這樣憑空「消失」，至於細節眾說紛紜尚不了解；王更對外界「轉移焦點」回擊，表示該檢討的不是他們。

王淺秋表示，就高雄市政府立場而言，無論如何這是公家資產，且價值23.5億，都該依據公家資產辦法處理。目前就事實而言，就是這份公文有一段時間「消失」了，而市府團隊也一直在找尋，至於該公文消失時間、去向與各項細節眾說紛紜，他們也不清楚。

當前現況，就是市府團隊1月11日才在經發處秘書處，由秘書處主任從一整疊文件中看到這份文件。已向市長報告有此狀況，並趕緊將此資產文件，依據行政程序收進市庫裡。

王淺秋坦言，這是經發處內部人員的疏漏，而同仁現在壓力都很大。王也進一步指出，這是交接過程中的疏失，很多事連他們自己都尚未釐清，交由檢察官依法偵辦。並嚴斥，外界有韓國瑜市府團隊刻意「轉移焦點」之說，但該檢討的理當是經手人員，而非新市府團隊。

(中時電子報)