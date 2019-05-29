51歲陳姓男子在去年九合一大選期間，假冒成立蘇貞昌競選總部之名，以空殼公司用芭樂票向十餘間商家訂購商品，再以低價售出，不法所得將近2000萬元，警方經過8個月的搜索，終於將陳姓主嫌逮捕到案，並依詐欺罪嫌送辦。
警方調查，陳嫌看準去年大選熱潮，先收購一間即將結束營業的「傑強有限公司」，並假借成立蘇貞昌競選總部名義，分別向十餘間商家訂購鮑魚、茶葉等高價商品，以買空賣空方式，用芭樂票支付，再將商品賤價賣出，直到今年初有商家發現支票跳票，才驚覺受騙報警。
三重分局表示，接獲報案後，立刻成立專案小組調查，警方雖陸續逮捕陳姓主嫌聘用的3名共犯，但陳嫌非常狡猾，在各地使用不同化名行騙，就連員工也不知其真實姓名，歷經8個月的搜索，直到上個月才被台中警方查獲通緝犯身分逮捕。
三重分局指出，陳嫌身上共背有3條通緝案，發現陳嫌在台中落網後，已請檢察官開立通知書，並於昨日將陳嫌從南投老家中，帶回三重分局到案，全案將依詐欺罪移送法辦。
(中時 )
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