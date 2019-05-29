水利局施作「溝中溝」增加通洪斷面，但居民認為「挖深又灌水泥」影響排水。（王文吉攝）

水利局施作「溝中溝」增加通洪斷面，但居民認為「挖深又灌水泥」影響排水。（王文吉攝）

洪水退去後，附掛在灌溉溝旁的管線卡滿雜草垃圾。（王文吉攝）

雅豐街橋下有2道鐵片包覆的附掛設施，其中1道疑遭大水沖毀。（王文吉攝）

台中市議員蕭隆澤到雅豐街橋下查看，發現橋底附掛2道鐵片包覆的管線，至少阻礙30公分排水斷面。（王文吉攝）

洪水不斷從橋下衝向路面，造成台中潭子雅豐街一帶道路成為「陸上河流」。（王文吉翻攝）

橋涵附掛管線釀水患 議員批國營事業要打屁股

台中市四尺八分線灌溉溝日前因暴雨暴漲，水淹潭子區東寶里、大豐里200餘戶，居民在水位消退後，跳下溝渠查看，發現雅豐街橋下附掛多條管線，還以白鐵片包覆，影響排水，怒向市議員投訴「淹水元凶」。水利局派員勘查，確認橋涵管線影響排水，將會同橋樑權管單位建設局、公所現勘，要求國營事業單位遷移管線。

「原來魔鬼藏在橋底！」市議員蕭隆澤帶著記者跨越護欄，跳下溝底，走到雅豐街橋下，明顯看到2道鐵片包覆的附掛設施，其中1道疑遭大水沖毀，至少阻礙30公分排水斷面。蕭隆澤怒批，這些管線應該地下化，但台電、自來水、電信等國營單位便宜行事，要打屁股！

附近居民提供5月20日淹水畫面，滾滾洪流漫過溝面，水勢不斷從排水孔冒出，倒灌路面，造成附近街道變成河流。居民進出不得，還有民眾冒雨卡在橋頭護欄的保麗龍箱。雅豐街橋頭的麵攤更是首當其衝，水勢直灌店內，店家來不及掃水，趕緊拉下鐵門，暫停營業。

店家表示，當天水位不斷升高，後來從護欄排水孔湧到路面上，附近街道汪洋一片，鄰居都被困在家裡。搬來雅豐街20餘年的張先生也抱怨，這裡幾乎每年淹水，最近灌溉溝有挖深改善，沒想到又施作類似河階的水泥設施。

水利局指出，由於該灌溉溝上游集水區廣大，近年因農地改建廠房及建地興建，蓄水空間減少，地表逕流的集流時間也變短，導致豪大雨排水無法負荷。已加深渠底深度，增加通洪斷面，目前正辦理區域雨水下水道檢討，藉由檢討整體都市排水系統，研議解決方案。

(中時 )