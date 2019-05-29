「出磺坑劇場」為全台第一座機械劇場（中油提供）

油探索館加入互動科技（中油提供）

中油宣布，位於台北中油大樓的「台灣中油石油探索館」29日開幕，全新的展區規劃各種和油、氣相關的數位多媒體互動遊戲，經由石油探索過程達到學習、休閒目的。配合中油73周年慶，石油探索館即日起舉辦為期三天的慶祝活動，包含每日限量福袋與文創商品滿額摸彩，歡迎親子、學校團體前來參觀。

中油占地約400坪的石油探索館，前身為石油展示館，多年來提供北部民眾一處增進石油知識的親子教育場域。如今，石油探索館加入互動科技，以嶄新面？再度開放，內容跨越地質、探勘、化學、再生能源等領域。首部登場特展以「GO GREEN！」為主題，鼓勵民眾日常實踐減碳觀念，並呈現未來綠能社區藍圖。

中油指出，兩層的展示廳為白色的明亮空間，一樓帶領參觀者深入地底千米，探訪在地層中沉睡數億年的石油，以及千百年來人們如何利用石油能源，隨科技進步發展出現代鑽井與煉製技術，翻轉當代生活的面貌。其中「出磺坑劇場」為全台第一座機械劇場，透過歐洲中世紀機械鐘錶的概念，清代巡撫劉銘傳、日本商人淺野總一郎等主角輪番出場，講述台灣繁華油鄉的百年傳奇。

二樓則展示當代石油城市的現貌，參觀者可以在加油站、家庭、街道、超市及實驗室等場景之間探索石油數以千種的應用可能性。其中特別營造出二座不同時空的加油站，一座訴說台灣加油站的老故事，另一座則設有可愛的黃色汽車讓民眾以遊戲方式體驗開車上路、自助加油。相關參訪須知可上中油全球資訊網（http：／／home.cpc.com.tw／）了解。

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