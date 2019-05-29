韓國影帝宋康昊在片中飾演成天遊手好閒的爸爸。CatchPlay提供

於諷刺懸疑新作《寄生上流》（Parasite）再度聯手便打破影史紀錄的名導奉俊昊和重量級影帝宋康昊，昨日（28日）中午抱著南韓影史第一座坎城影展金棕櫚獎光榮歸國，熱情接機的媒體及影迷塞爆仁川機場造成空前盛況，兩人接著參加晚上於首爾舉辦的首映記者會，與片中主演李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹和張惠珍齊聚一堂。

記者會上導演謙虛地說：「得獎已經是過去式，現在是和韓國觀眾見面的時刻，有空的話，我很想變裝潛入電影院，和那些自己買票來看電影的觀眾們坐在一起，聽聽他們的反應，我真的很好奇。」而電影預售票一開賣也反映了觀眾的熱烈期待，馬上飆出占比54.2％、超過34萬張票的銷售數字，成為預售冠軍，台灣也將在6月28日上映。

《寄生上流》以遊走在幽默、諷刺、懸疑、驚悚、寫實又黑暗的多變風格，打造出宛如雲霄飛車般無法預料的全新觀影體驗，受到全球媒體影評盛讚。在今日公布的中文正式預告十足展現了本片難以捉摸的特質，不僅推翻前一支預告的詭譎神秘，更以充滿滑稽感的配樂帶出窮爸爸宋康昊一家人的窘困生活，而憑假學歷徵上高薪家教的大兒子，也藉機把妹妹弄進富豪家門當美術老師，當兩家人的關係越來越錯綜複雜，配樂也跟著轉直下走向驚悚氛圍，最後一句「我們真的不是故意的…」則充滿懸念讓人好奇不已。

昨日韓國首映，不僅吸引了男神鄭雨盛、資深影后金惠子、演員南柱赫、韓志旼等明星一睹為快，影評亦給予超高評價，讚道「這是一部結合恐懼、尖銳洞察力和現實悲劇的『奉式』喜劇，細緻、極具娛樂性且驚人完美。」「我深信觀眾對奉俊昊導演長久的喜愛將會變成尊敬，因為這部電影自成一格，它成就了自己。」

《寄生上流》描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊 飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植 飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均 飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中。

(時報周刊)