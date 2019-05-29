台哥大要賠遠傳7億多 最高法院廢棄發回 16:392019/05/29 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 最高法院。(圖／翻攝自維基百科) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣大哥大與遠傳電信4G頻譜爭議，高院判決台哥大要賠償遠傳7億6577萬多元，雙方都不服判決提起上訴，最高法院認為，高院依契約給付遲延的計算時間點有錯誤，也因此造成賠償金額計算問題，廢棄發回更審。 最高法院認為，高院用雙方約定的2016年2月29日做為繳回期限，台哥大未履行契約須付給付遲延的賠償，但事實上雙方未約定共同繳回；此外，遠傳主張應以公平交易法計算賠償金額，高院未說明不採用的理由，有判決違背法令之處。 (中時 ) #遠傳 #最高法院 #法院 #高院 #判決 也許您會感興趣 推薦閱讀 惠科起訴群創侵權之涉案專利 全部宣告無效 10:232019/05/27 財經 《光電股》惠科告群創侵權，陸判專利無效 10:512019/05/27 財經 大同市場派再提聲請案 全遭駁回 21:522019/05/27 財經 惠科控侵權官司 群創扳回一城 04:102019/05/28 證券．權證 遭指助理開賓利違停 林滄敏求償判敗訴 11:392019/05/28 社會 前跆拳國手徐詩彥非法吸金19億 獲輕判9年半 12:292019/05/28 社會 殉職女情報員撫卹金爭議 國防部免國賠 18:482019/05/28 社會 油漆工燒老闆家害3命 最高法院撤銷死刑 15:202019/05/29 社會 這種枕邊人！女遭性侵竟還被夫辱罵 16:052019/05/29 社會 社會熱門新聞 獨家》海軍醜聞！飛彈巡防艦長涉撿屍女官摩鐵性侵 - 社會 知名體操教練董恆毅護學生墜地 送醫不治 - 社會 - 中時 甜美嫩妻變香爐 綠光警怒潑酸毀了她 - 社會 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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