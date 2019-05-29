台灣大哥大與遠傳電信4G頻譜爭議，高院判決台哥大要賠償遠傳7億6577萬多元，雙方都不服判決提起上訴，最高法院認為，高院依契約給付遲延的計算時間點有錯誤，也因此造成賠償金額計算問題，廢棄發回更審。

最高法院認為，高院用雙方約定的2016年2月29日做為繳回期限，台哥大未履行契約須付給付遲延的賠償，但事實上雙方未約定共同繳回；此外，遠傳主張應以公平交易法計算賠償金額，高院未說明不採用的理由，有判決違背法令之處。

(中時 )