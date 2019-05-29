再過幾天就是端午節（6月7日），來這搶先過節，吃美味肉粽、點雄黃送香包、親子學包粽！第20屆台北米食文化節「端午FUN一夏」，6/2(日)在台北大橋頭延三商圈迪化街二段聖公媽廟旁登場，今年再度請到文昌帝君坐鎮，博杯贈送狀元及第包，也有對大橋頭米食及端午節慶有興趣的老外來到現場學習包粽子，了解華人的端午節文化。

其他應景活動還有入蔥門取糕粽、點雄黃送香包、親子DIY包粽教學，還能向肉粽西施購買1元肉粽，粿仔街的傳統米食也能免費吃透透。主辦單位還力邀民眾來玩九宮格，只要投中三球就送甜辣醬，送完為止。

台北米食文化節「端午_FUN_一夏」_陸上龍舟慶端午熱鬧開賽。（圖取自第20屆台北米食文化節將辦理包粽體驗Facebook）

有趣的應景活動還有紙箱龍舟創意競賽，這是一場「不濕身」的熱血龍舟競賽，在去年廣受好評，今年特地因應民眾熱列要求再度舉辦，還新增了「紙箱龍舟」創意評比，參賽親子會將製作完成的創意龍舟攜至會場展示，並供民眾投票。

本年度台北米食文化節，延續往年熱潮，動、靜態全方位展現臺灣米食文化多元面貌，有吃、有拿、有看、有玩，活動全部免費，也會搭配音樂、舞台表演，創造多層次官感饗宴，歡迎民眾攜家帶眷提前慶端午

(中時電子報)