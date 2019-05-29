針對中華醫事科大要求充當教師「網紅」行銷學校，並據以核發年終獎金一事，全國私校工會發表聲明指出，招生或行銷學校都不是教師本職工作，中華科大的做法，讓人難以認同。

全國私校工會表示，因為少子化對私校招生衝擊大，教師大多願意「配合協助」學校招生，但目前有不少私校卻將招生工作視為教師的本職和義務，並據以扣減年終獎金或不績聘，做法實屬不當。

全國私校工會指出，近來許多私立學校已有「補習班化」趨勢，將「招生」視為第一要務，透過教師評鑑和年終獎金來迫使教師充當「招生業務員」，至於招生活動是不是會影響教師本職的教學、研究及輔導工作，是不是會影響學生受教權，目前沒有任何法令加以規範，教育部也幾乎不管。

全國私校工會說，中華醫事科大要求教師充當「網紅」、上臉書行銷學校已行之有年，以前只要求教職員上學校臉書粉絲團按讚，並請專人統計次數，再列入年終獎金作加分參考，今年更變本加厲，要求教職員在個人臉書分享學校的公關文、「臉書朋友數需達500人以上」，每月還要呈報給主管審核換取「點數」，學校再依「點數」核給年終獎金。

全國私校工會認為，依據大學法，教師之評鑑與考核，應以教學、研究、輔導、服務成效為依據，但許多私校將本職以外的招生業績列入教師評鑑或作為發給年終獎金的考核指標，恐怕已經違反法規。

全國私校工會說，中華醫事科大要求教師充當「網紅」協助行銷學校，已經侵犯個人私領域，是不尊重教師專業與尊嚴的做法。教育部應注意私大過度動員教師從事招生活動影響教育品質的問題，而家長和學生也要思考判斷，對於派出大量教師從事招生宣傳活動的學校是不是值得就讀的學校？

(中時 )