現代人頭髮變白有越來越年輕趨勢。醫學博士表示，壓力大與頭皮血液循環不良，是造成白髮的主要原因，他建議，可以考慮頭皮按摩與SPA水柱按摩，來改善頭皮血液循環狀況。

據元氣網報導，台北醫學大學醫學科學研究所博士周敦穗教授在《科學健身輕鬆逆齡》一書中寫到，過去研究指出，早生白髮的原因與缺乏蛋白質、微量元素和高度營養不良有關，不過，現代人不用擔心營養不足問題，但如果運動的強度不夠，血液攜帶的營養物質到達不了頭頂，就容易導致頭髮營養不良，所以他認為壓力與血液循環不良才是生白髮的主因。

周敦穗表示，想要改善頭皮血液循環不良，除了高強度運動以外，還可以考慮頭皮按摩與SPA水柱按摩，他建議，每天淋浴時可嘗試用蓮蓬頭按摩頭皮，原則是水柱不能太強，不能停留在一部位太久（少於2秒），每次2分鐘左右。

周敦穗表示，SPA按摩頭皮還有另一個好處就是舒壓，壓力大時耳朵正上方的顳部會有筋結，可以藉由SPA疏通，除了水柱按摩，也可用牛角梳來按摩頭皮，他表示自己從30歲開始就有在游泳後SPA按摩頭皮的習慣，「這也許就是我60歲還不用染頭髮的原因」。

(中時電子報)