屏東監獄發生類流感群聚事件，目前共有86位收容人隔離中，獄方稱已通報屏東衛生局疾管科，並將所有舍房進行消毒，病情已獲得控制；疾管科也說，為預防病情擴大，截至29日已向189位收容人進行預防性投藥，且目前都是由監獄自主隔離，並無重大病例傳出。

屏東監獄指出，自5月20日以來，陸續有收容人發生上呼呼道感染症狀，經屏基醫院確診後，確定為類流感，所以只要發燒超過38度，都會進行集中隔離，而隔離7天經醫生檢查無症狀後，就能解除隔離、回到原本的舍房，因此截至29日為止，尚有86人隔離中。

獄方說，86名遭隔離的收容人中，有36名是在第八工廠的，主要原因除發病首例是發生在第八工廠外，還研判是因該工廠的收容人年紀較大、抵抗力較弱所導致，而目前所有舍房都已進行消毒並通報衛生局疾管科，病情已獲得控制。

屏東衛生局疾管科表示，獲報後已立即啟動預防措施，除有全面清理、隔離等動作外，還針對有接觸到患者的189名收容人進行預防性投藥，至於隔離者是由獄方採自主隔離，未傳有重大病例。

(中時 )