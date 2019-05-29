漢光演習意外 蔡英文赴新竹探視傷兵 17:032019/05/29 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（中）29日下午在軍醫局長陳建同（右）、國軍新竹醫院院長楊仲棋（左）等人陪同下，探視漢光演習受傷的官兵。（徐養齡攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文（右二）下樓時，與院內護士們親切打招呼。（徐養齡攝） 陸軍駐湖口第六軍團裝甲第542旅裝騎連，28日進行漢光演習操演時，發生軍車撞廢棄崗哨車禍，造成15名官兵輕重傷，蔡英文總統29日結束在湖口營區的視導後，接著趕赴國軍新竹醫院探視傷兵。 蔡英文下午4時許在軍醫局長陳建同、國軍新竹醫院院長楊仲棋等人陪同下，到新竹院區探視住院的11名傷兵，蔡抵達時神情凝重，直接搭電梯上樓到病房區，約14分鐘後下樓，院內小護士們見到總統，熱情興奮地打招呼，蔡頓時笑顏逐開，揮手回應，全程未受訪。 (中時 ) #新竹 #蔡英文 #漢光演習 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文的司改笑話 04:102019/05/25 時論廣場 蔡英文執政3年有這個想法 吳子嘉：2020危險了 05:382019/05/25 政治 蔡英文出席屏東同鄉會 高呼：再給我4年 21:102019/05/25 政治 蔡英文喊再給她4年 網友怒回！ 08:102019/05/26 政治 看到蔡英文民調起來 柯P被爆竟跑去做這件事 20:422019/05/26 政治 韓青陪老爸韓國瑜勘災涉水影片曝光 蔡英文躺槍 23:182019/05/26 政治 前太陽花成員：又少了一個支持蔡英文的理由 23:582019/05/26 政治 切莫傷害「讓民進黨下台」大目標 04:102019/05/27 論壇廣場 他列出蔡英文對台十大傷害 15字狠嗆 09:022019/05/27 政治 皇帝也沒總統大 藍信祺嗆誅殺蔡英文遭起訴 13:532019/05/27 社會 政治熱門新聞 蔡英文初選民調如果輸？ 妖西爆最後結局 - 政治 大屯火山傳「心跳」 宅神驚覺不祥徵兆 - 政治 23.5億公文被消失 王淺秋：該檢討的不是我們 - 政治 高巿府23.5億質押文件 流浪4年4個月才入庫 - 政治 - 中時 政治監控!？ 林濁水飆韓國瑜 網友駁 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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