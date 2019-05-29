蔡英文（右二）下樓時，與院內護士們親切打招呼。（徐養齡攝）

陸軍駐湖口第六軍團裝甲第542旅裝騎連，28日進行漢光演習操演時，發生軍車撞廢棄崗哨車禍，造成15名官兵輕重傷，蔡英文總統29日結束在湖口營區的視導後，接著趕赴國軍新竹醫院探視傷兵。

蔡英文下午4時許在軍醫局長陳建同、國軍新竹醫院院長楊仲棋等人陪同下，到新竹院區探視住院的11名傷兵，蔡抵達時神情凝重，直接搭電梯上樓到病房區，約14分鐘後下樓，院內小護士們見到總統，熱情興奮地打招呼，蔡頓時笑顏逐開，揮手回應，全程未受訪。

(中時 )