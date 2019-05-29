當今最知名星二代「歐陽家姊妹」中的大姊歐陽妮妮，日前跟同戲男星張書豪傳出緋聞，還疑似一起密遊峇里島，兩人互動與私下生活點滴都成為關注焦點，沒想到昨天歐陽妮妮突然曝光被熊抱親吻的照片，讓粉絲看了下一大跳，驚呼：「以為要公開男友了！」。

歐陽妮妮貼出被爸爸熊抱親吻的照片，讓粉絲嚇一大跳，以為她公開戀情。(取材自歐陽妮妮IG)

歐陽妮妮跟張書豪鬧緋聞後，雙方沒有多做回應，因此讓人更加在意兩人的關係，而在這敏感的「觀察期」，昨歐陽妮妮突在IG貼出兩張被熊抱親吻的甜密照，只見照片中的她頂著新髮型、淡妝並且穿著休閒，被抱在懷裡笑得自然甜美，加上男方高大挺拔，讓人乍看嚇一大跳，以為認戀張書豪。

然定睛一看，才發現抱著她的不是別人，其實是爸爸歐陽龍，妮妮則表示這是前幾天跟爸爸逛街時拍下的照片，爸爸當下問她會不會被誤會是帶新女友出門？她則笑言應該不會，因為「我們長得這麼像」，而這兩張甜密照真讓不少網友上當，以為她公開戀情，歐陽妮妮聞言笑翻，高EQ回答：「這樣我爸會太開心」。

(中時電子報)