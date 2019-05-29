（18:17更新內文）民進黨中執會今通過總統初選民調，將採對比式民調，納入國民黨韓國瑜、台北市長柯文哲。柯在議會總質詢時被國民黨議員徐弘庭問到對此事的看法，他又重申日前的說法「很奇怪，萬一我不選，他們要重新初選嗎？」接著又有議員問到此事，柯有些無奈喊說「每個人都要逼我選！」但議員仍質疑「沒人逼你，是你說不出不選的原因！」

國民黨議員秦慧珠今在總質詢時，列出5項理由，要柯文哲選出哪一個是他參選總統的原因。第一，因為民調高，要拚一下？柯直接表示「不是」；第二，連署跟募款都很容易，不選白不選？柯也說，沒有，連署很難，募款也沒有很容易。

秦又問，那是否因為崇拜雍正皇帝與毛澤東，也想當「朕」？柯三度否認說，這是栽贓，哪有說自己崇拜毛澤東；秦慧珠說，那是不是因為想要給藍綠好看、創造下一個奇蹟，但柯文哲仍說「不是」；最後秦問，該不會是一個冠冕堂皇的理由「對中華民國未來憂心，必須救國救民」？柯笑回，這好像很偉大的樣子，但看起來只有這項可以當理由，其他都不行，不過「再講啦！」

秦慧珠追問，到底參選的理由是什麼？柯文哲稱，沒說要選啊，但當秦再問不選的理由，柯又說「台灣走到今天這局面還是不應該」。接著，秦慧珠開始提醒柯如果要連署參選總統，必須在9月13至17日準備好申請書、保證金、被連署人名單等，其中包括副總統的人選，還有至少30萬份連署書，對此，柯文哲只說謝謝議員提醒，他再想想看，「妳怎麼比我還關心？」

議員游淑慧接著質詢時強調，沒有人逼柯去選總統，可是民進黨已經把柯放入初選對比式民調了，柯無奈說，這才好笑，到時候他不選，初選要重選一次嗎？接著更喊說「每個人都要逼我選！奇怪！」

但游淑慧認為，不想選就不要選，只有選不上沒有不想選，猶豫的原因是什麼？柯文哲忍不住說，好啦，其實台灣的前途他蠻擔憂的，但「民進黨還是很奇怪，沒說要選，就把我放在民調裡。」柯還說，自己就像一個石頭每天被鑿，人活在世界上，敵人常常自己製造出來的，像是柯文哲跟韓國瑜，原本當醫生、北農總經理當得好好的，惹他幹什麼？

游淑慧進一步追問說，去年九合一選舉時，她曾聽到柯幕僚透露，柯文哲一定會選總統，且競選口號都想好了，叫做「柯文哲可以等，台灣不能等」，是不是真有這件事？結果柯大笑回說，妳是問哪個幕僚，這也是在託夢，絕對不是這個口號，「不會這麼難聽，那好像是朱立倫的口號吧？」

(中時 )