《瘋神無雙》喜劇天王許效舜術後首錄。（衛視中文台）

《瘋神無雙》喜劇天王許效舜術後首錄。（衛視中文台）

許效舜14日進行左膝膝關節手術，29日進棚錄衛視中文台《瘋神無雙》前受訪，除了感謝製作單位為了他特地將劇本寫成讓他坐著錄，出身自政治世家的他突然丟出震撼彈，宣布考慮參選基隆市長。但他也說這念頭似乎被老婆當成笑話，「我老婆可能把這個看成我生命中另一個喜劇的呈現，她一直覺得我怎麼可能願意，但有時心意跟願意結合再一起時，力量就會出現」。

許效舜強調，要選基隆市長的想法是「很認真」，且這認真是被別人堆出來的，因為他是基隆人，有很多基隆的好朋友，前幾天回去參加很好的朋友接了基隆中山警友站站長的活動，很多人看了看在思考基隆的未來在哪裡，有沒有非典型的政治人物，就像現在正流行的，需要有能說、有想法‘有架構能力又能為基隆人講話的人，「基隆包在台北市和新北市中間 又永遠無法港市合一，很多真正福利下不到真正基層，基隆是被大都市包圍的很窮的小城市」，所以很多朋友對他說：「舜啊，你出來選！因為你真的愛做事。」。

出身政治世家的許效舜，爸爸曾當過幾任議員，也曾在卸任時詢問他是否有意接棒，「我那時在想要當演員還是議員，後來想說在舞台上面表演，至少都有幾十萬觀眾在看，算是服務社會」，但如今演藝圈後備竄起，也越來越能獨當一面，他坦言在朋友的勸說下，確實被打動了，若未來時機成熟，不排除回基隆參選。甚至就連參選經費問題都已經解決，「我說我哪來那麼多錢，結果我朋友說『錢不用煩惱，有人願意』」，

許效舜透露，當兵時曾加入國民黨，現在屬無黨籍，也許無黨籍比較沒依靠，但基隆市民是他最大的靠山，因為他是基隆人、又那麼喜歡基隆，現在有幾個社團在跟他談，他也深知若是真正參選基隆市長，肯定會有反對聲浪，不是自己說要就要，甚至會有人覺得「要請殘障當基隆市長嗎」，「但我敢面對未來的可能，至少我的心是堅定的，如果要幫基隆人做事，我願意」。

(中時 )