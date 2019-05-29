以金門花生為發想的《剝村見趣》獲得1等獎，右為領獎代表林沛榆同學。（金大提供）

以金門傳統建築窗戶形式為發想的《微覓》獲得3等獎，中為領獎代表黃柏淞同學。（金大提供）

國立金門大學建築學系學生在「第4屆海峽兩岸大學生實體建構大賽」大放異彩，以在地發想的主題在兩岸10所高校26組決賽作品中脫穎而出，拿下1等獎、3等獎和2項佳作，展現高水平的設計理念和操作手法。

該項由廈門市土木建築學會主辦的年度大賽，共有金門大學、聯合大學、建國科技大學與大陸的華僑大學、廈門大學、廈門工學院、廈門理工學院等兩岸知名大學一較高下。

今年主題為「鄉村復興，傳統新生」，參賽者必須以這個主題發展符合3至6人使用的休憩交流空間，競賽材料實體建構形式占地不超過9平方米(3M x 3M)。設計重點在挖掘結構、構造、節點等方面的設計合理性、結構單元的標準化、組裝工藝的簡易性和空間的可延續性，並講求與周圍環境的融合度。

金大指出，該校學生作品以金門為創作發想，獲得評審高度評價，且吸引廈門電視台等各大媒體採訪報導。其中，以金門花生為發想的《剝村見趣》獲得1等獎，以金門傳統建築窗戶形式為發想的《微覓》獲得3等獎，以金門紅磚形式為發想的《閩上磚花》和以瓊林怡穀堂為發想的《蔞廊》獲得佳作。

金大領隊林美吟教授表示，今年是金大建築系第4度參賽，每年均有很好的表現，在兩岸大專院校逐年提升專業能力，競爭日趨激烈的狀況下，學生們以大一建築新鮮人之姿，仍能獲得優異的成績，特別感謝設計作品的指導老師李秀秀及吳松德老師投入心力的指導。

林美吟表示，參賽的6組作品也在金大校園試搭1：1實構作品，透過成品策展與金大師生和民眾分享，期間獲得來自台灣與日本大學教授的好評。

(中時 )