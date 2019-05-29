4位現任大法官任期將於9月底屆滿，總統府日前宣布提名新任大法官人選。國民黨今天中常會後，發言人歐陽龍直接點名其中3人，包括考選部長蔡宗珍、台大法律系教授謝銘洋與司法院秘書長呂太郎政治立場鮮明，不適任大法官。

歐陽龍表示，憲法明定法官必須超越黨派，獨立審判，更何況是應該站在公正、中立的高度解釋憲法的大法官。

他批評，總統府提名的新任大法官名單中，蔡宗珍、謝銘洋過去都曾經反對過服貿協議，謝銘洋還曾「酸」過前總統馬英九，「台大沒有把馬英九教好」，呂太郎則是在馬英九的洩密案中反對台北地方法院以院際協調權做為阻卻違法要件判處馬英九無罪。

他說，這3人政治立場鮮明，總統府是否有站在大法官的高度與內涵來進行提名，國民黨非常質疑。

此外，對於立法院昨天闖關通過中選會主委李進勇的人事案，歐陽龍表示，李進勇向來政黨立場濃厚，多年從政背景都與民進黨息息相關，如今要來擔任中選會主委，引發外界質疑中選會將變成另一個「東廠」。

(中時 )