民進黨今召開中執會，會中共識不經表決通過英系版本的「2020年總統提名初選選務日程相關事宜」；黨主席卓榮泰會中裁示，他始終認為，初選選舉公告後，時程、機制、流程，都不宜隨意改變，這是基本立場，「但因客觀事實，我們也做出調整」。此後，不希望在黨內再聽到同志們和相關團隊，說出「非誰不投」等話語。

發言人李問會後轉述卓榮泰主席於會中談話表示，翁章梁執委提出的修正案，共識不經表決通過，林俊憲執委的反對意見納入紀錄。

他說，中常會、中執會是合議制機關，慣例上尋求集體的共識，在有共識情況做出的所有決定，才是黨內據以執行最有利的方向。「我始終認為，初選選舉公告後，時程、機制、流程，都不宜隨意改變，這是基本立場，但因客觀事實，我們也做出調整。」

卓榮泰說，今天仍然希望在討論中，彙集各種意見及立場，能一致來決定未來重要的工作內容，讓黨中央的同仁能立刻提槍上陣、縝密部署、完成備戰，為台灣再拚一次。

他強調，民進黨真正的目標是在明年1月11號的勝選，真正的競爭是外在的主要政黨與對手，今天在這裡討論的，都是要支持今天通過這個決議的機制產生的候選人。「我們也清楚初選之後，需要大量的整合工作，真正困難的挑戰現在才開始。」

他說，「所以我要在這裡誠懇的拜託」，全體黨內同志及所有關心這場選舉、台灣前途的朋友們，不要再有任何的不滿。「有任何的不滿，可以針對我，或是針對秘書長，但不要攻擊蔡英文及賴清德兩位參選人及他們的支持者」。此後，我不希望在黨內，再聽到同志們和相關團隊，說出「非誰不投」等話語。

他說，只有齊心合力，支持今天大家通過的案，支持透過民主程序得出的候選人，才有可能團結合作，才有機會勝選，這點要再次拜託大家。

卓榮泰表示，但因客觀事實，也會做出調整，有任何不滿不要攻擊兩位當事人，針對主席及秘書長，但不要攻擊蔡英文及賴清德兩位參選人及其支持者。

(中時 )